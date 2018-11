"Czarna Pantera" zadecyduje o losie nowej oscarowej kategorii?

3 2 1



Kilka miesięcy temu Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła powstanie nowej oscarowej kategorii - dla najlepszego filmu popularnego. Ku zdumieniu władz tej organizacji pomysł nie został przyjęty na świecie z entuzjazmem i trzeba się było z niego wycofać. Jednak plan wprowadzenia nowej kategorii wcale nie trafił do kosza i w zmienionej formie może powrócić. A wszystko zależeć będzie od nominacji do Oscarów , które poznamy w styczniu.Tak w każdym razie zasugerował prezydent Akademii John Bailey w Bydgoszczy na festiwalu Camerimage. Stwierdził mianowicie, że władze Akademii bacznie będą się przyglądać nominacjom, a w szczególności temu, jaką reprezentację będą miały w głównych kategoriach filmy popularne. Można więc przyjąć, że obecność, która stała się swoistego rodzaju papierkiem lakmusowym, wśród nominowanych w kategorii najlepszy film, będzie oznaczać, że nowa kategoria nie jest potrzebna. Jednak w przypadku braku widowiska, wydaje się pewne, że nowa kategoria zostanie wprowadzona. Bailey przypomniał, że dwa Oscary dla najlepszych filmów to tak naprawdę powrót do korzeni tej nagrody. Podczas pierwszej ceremoniiotrzymały statuetkę dla najlepszego filmu będącego przebojem kinowym, awyróżniono za osiągnięcia artystyczne.Nominacje do 91. edycji Oscarów poznamy 22 stycznia.