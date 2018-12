"Czarne lustro: Bandersnatch"... Wybierz mądrze!

***

Interaktywny film Netflix przedstawiający historię, której już teraz możesz doświadczyć, różni się od innych filmów dostępnych na platformie tym, że jest jedyny w swoim rodzajuW tej rozgrywającej się w latach 80., niekiedy sprzecznej z moralnością przygodzie, sam decydujesz o tym, co wydarzy się dalej. Podróże, w które wyruszysz, będą od teraz bezpośrednim wynikiem Twoich wyborów.Są decyzje do podjęcia, trudności do przezwyciężenia, niebezpieczeństwo, któremu trzeba stawić czoła i tak jak zawsze w życiu (i w), są też konsekwencje związane z naszymi wyborami.Mądry wybór może prowadzić do triumfu, natomiast podążanie niewłaściwą ścieżką, może zakończyć się katastrofą – ale nie my jesteśmy od tego, żeby mówić, co jest dobre, a co złe. Gdy jedna wersja wydarzeń dobiegnie końca, możesz (i powinieneś!) – cofnąć się do początku i wybrać inne rozwiązanie, które pozwoli zmienić ścieżkę historii, a może nawet jej wynik.Aby doświadczyć światai podjąć decyzje wykraczające poza Twoją najbujniejszą wyobraźnię, kliknijJeśli chcesz poznać świat, zanim zanurzysz się w filmie, kliknij