"Czarne lustro": Odcinek "USS Callister" doczeka się kontynuacji w siódmym sezonie

O czym opowie sequel "USS Callister"?

"Czarne lustro" - zwiastun sezonu szóstego

O czym opowiada "Czarne lustro"?

Informację ujawniono w Londynie podczas specjalnego zorganizowanego przez platformę Netflix wydarzenia., głosi pierwsza zapowiedź fabuły odcinka.Będzie to sequel pierwszego odcinka sezonu czwartego. Jego bohaterem był Robert Daly ( Jesse Plemons ), programer-odludek, który jest twórcą popularnej gry MMO. Sfrustrowany swoją codziennością Daly wykorzystuje DNA współpracowników, by stworzyć ich cyfrowe klony, z którymi przeżywa przygody na pokładzie statku kosmicznego USS Callister. Nowa członkini załogi, Nanette Cole ( Cristin Milioti ), zachęca jednak towarzyszy do buntu.W obsadzie znaleźli się też Jimmi Simpson Scenariusz odcinka napisali Charlie Brooker William Bridges , a za kamerą stanął Toby Haynes Czarne lustro " to antologia nawiązująca do zbiorowego niepokoju, jaki odczuwamy względem współczesnego świata. Każdy odcinek opowiada inną, wyrazistą i trzymającą w napięciu historię, poruszającą temat współczesnej technoparanoi. Mimochodem technologia zmieniła wszystkie aspekty naszego życia. W każdym domu, na każdym biurku i w każdej dłoni można zobaczyć ekran plazmowy, monitor lub smartfon - czarne lustro odbijające codzienność XXI wieku.