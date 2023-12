"Fallout": jest pierwszy zwiastun serialu! Amazon i twórcy "Westworld" zapraszają do świata po apokalipsie

"Fallout": zobacz zwiastun





Czym jest "Fallout"?

"Fallout" - co wiemy o serialu?Akcja serialu będzie rozgrywać się w zniszczonym przez nuklearną wojnę Los Angeles.Całość wydarzeń z produkcji ma być wpisana w kanon gier wideo.Showrunnerami serialu są Geneva Robertson-Dworet Główne role grają:orazSeria gier wideo " Fallout " zadebiutowała w 1997 roku i od tego czasu doczekała się czterech głównych odsłon oraz kilku spin-offów - ostatnia z nich, " Fallout 76 " pojawiła się na rynku w 2018 roku. W 2007 prawa do marki przejęła firma Bethesda i przeniosła serię w trójwymiar, co nie spodobało się wszystkim fanom postapokaliptycznych RPG.Fabularnie to opowieść o ocalałych z nuklearnej zagłady, którzy na radioaktywnych zgliszczach cywilizacji budują społeczeństwo zorganizowane wokół tzw. Schronów. Klimat gry to połączenie ikonografii lat 50. oraz retro-futurystycznego sci-fiction, a wykreowany z pietyzmem świat zamieszkały jest przez najróżniejsze frakcje i grupy wpływów.