"Mam parę uwag" #124: "Smashing Machine" vs "Po polowaniu"

Podcast / Filmy

źródło: Materiały prasowe
W "Smashing Machine" Dwayne Johnson kłóci się z Emily Blunt, w "Po polowaniu" Julia Roberts kłóci się z Ayo Edebiri i Andrew Garfieldem, a w kinach oba filmy walczą ze sobą o widza. Czy w najnowszym odcinku podcastu "Mam parę uwag" Julia Taczanowska i Jakub Popielecki kłócą się, który z tych dwóch tytułów jest lepszy? Posłuchajcie!

MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmach "Smashing Machinę" i "Po polowaniu"





W sto dwudziestym czwartym odcinku podcastu "Mam parę uwag" rozmawiamy o filmach "Smashing Machine" (2025, reż. Benny Safdie) i "Po polowaniu" (2025, reż. Luca Guadagnino). Jak broni się "Smashing Machine" na tle filmografii braci Safdie? Czy Dwayne "The Rock" Johnson zagrał tu najlepszą rolę w karierze? W jaki sposób Benny Safdie wykorzystuje konwencję sportowej biografii? Czy widzowska opinia o "Po polowaniu" będzie zależeć od wieku i poglądów danego widza? Co robi Luca Guadagnino, żeby wymknąć się z pułapki "kina przegadanego"? Na czym polega castingowy fortel obsadzenia takich aktorów jak Julia Roberts, Ayo Edebiri i Andrew Garfield? Rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.

Czasowe znaczniki:
00:02:09 - "Smashing Machine"
00:31:33 - "Po polowaniu"

Zapraszamy do słuchania:



Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.

"Po polowaniu" – zwiastun




