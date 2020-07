"First Cow" inauguruje wyścig po Oscary 2021

Choć ceremonia wręczenia Oscarów została oficjalnie przesunięta o dwa miesiące, niektórzy dystrybutorzy już rozpoczęli walkę o głosy członków Akademii, korzystając z tego, że ci przez pandemię pozostają w domach (i w domyśle mają czas oglądać cudze filmy). A24 jest pierwszym studiem, które zdecydowało się rozesłać członkom Akademii płyty ze swoim tytułem " First Cow ". Tym samym wyścig po Oscary 2021 można uznać za rozpoczęty. First Cow " miało swoją premierę na ubiegłorocznym festiwalu Telluride. Obraz zdążył jeszcze wejść do regularnej dystrybucji przed zamknięciem kin. Początkowo A24 liczyło na szybki powrót filmu do kin. Przeciągająca się pandemia sprawiła jednak, że w teraz " First Cow " trafiło na serwisy PVOD, a studio wykorzystało to jako pretekst do rozesłania przeglądówek członkom Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. First Cow " jest historią utalentowanego kucharza, który wyrusza do Oregonu. Tam poznaje i zaprzyjaźnia się z chińskim imigrantem. Postanawiają razem założyć biznes.93 ceremonia wręczenia Oscarów miała się pierwotnie odbyć 28 lutego. Ponieważ jednak od marca większość kin w Stanach Zjednoczonych pozostaje zamknięta, co zaburzyło cykl promocyjno-dystrybucyjny, data została zmieniona. Wielu z kandydatów do nagród Akademii wciąż nie miało swojej premiery, ponieważ studia czekają na ogólnokrajowe otwarcie kin należących do trzech największych sieci multipleksów.Na chwilę obecną obowiązującą datą Gali Oscarowej jest 25 kwietnia 2021 roku.A poniżej zwiastun " First Cow ".