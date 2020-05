"Gomorra" zakończy się na piątym sezonie?

Pod koniec lata mają ruszyć zdjęcia do piątego sezonu włoskiego serialu kryminalnego. Zła wiadomość dla fanów jest taka, że może to być ostatni sezon., zapowiedział producent Riccardo Tozzi , prezes studia Cattleya.Scenariusze właśnie powstają. Za kamerą pierwszych pięciu odcinków stanie Marco DAmore , odtwórca roli Ciro Di Marzio. Claudio Cupellini też będzie reżyserował. Producent zapowiada, że ekipę czeka dużo przygotowań związanych z utrudnieniami wynikającymi z pandemii koronawirusa., obiecuje Tozzi Czy będzie to faktycznie koniec serialu?, powiedział producent.