Najlepsze filmy i seriale o gangach ulicznych. Top 10 produkcji, które warto obejrzeć

Dekadę po sukcesie najsłynniejszego filmu o mafii w historii kina Francis Ford Coppola z innej strony pokazał, czym była przestępczość zorganizowana. Akcja rozgrywa się w połowie lat 60. w mieście Tulsa w stanie Oklahoma, gdzie dwa nastoletnie gangi rywalizują ze sobą o władzę. Eskalacja przemocy prowadzi do rozpętania się prawdziwej wojny, w której centrum są bracia Curtis. Fabuła powieści S. E. Hintona dotyka wątków rodziny, odkupienia winy, niechybnie kończącego się dzieciństwa i wkraczania w dorosłość. To także portret Ameryki lat 60., społeczeństwa u progu rewolucyjnych zmian dokonywanych przez młodych ludzi, którzy obecnie walczą ze sobą na śmierć i życie w miasteczkach nieprzystających do wielkich metropolii pokroju Nowego Jorku czy Chicago. Coppola ponownie miał tu szczęście do obsadzonych aktorów. Swoimi bohaterami uczynił późniejsze gwiazdy - na ekranie pojawiają się C. Thomas Howell