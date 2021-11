Piąty sezon serialu "Gomorra" już od dziś w HBO GO

Piąty sezon "Gomorry" to niezwykle oczekiwany finał kultowego serialu Sky Original wyprodukowanego przez Cattleya, część ITV Studios, we współpracy z Beta Film. Nowy sezon zadebiutuje dwoma odcinkami już dziś w HBO GO. W każdą sobotę będą się pojawiały premiery kolejnych dwóch odcinków.





– powiedział Marco D’Amore , który występuje w roli Cirio di Marzio i powraca również jako reżyser sześciu odcinków, po tym jak debiutował w tej roli w czwartym sezonie.Ostatni sezon rozpoczyna się w momencie, gdy starcie między Levantesem a Patrizią pozostawiło Neapol w gruzach, zmuszając Genny’ego do porzucenia marzeń o normalności i powrocie do działania. Gdy policja deptała mu po piętach, Genny został zmuszony do ukrycia się, sam, bez Azzury i małego Pietra. Teraz jego jedynym sojusznikiem jest ‘O Maestrale, tajemniczy mafiozo z Ponticelli. Wojna jest nieunikniona, a jego wrogowie zaciekli. Ale Genny stoi przed sensacyjnym odkryciem: Ciro Di Marzio żyje i obecnie przebywa na Łotwie. Odtąd nic już nie będzie takie samo.Reżyser Claudio Cupellini powiedział:Bazujący na pomyśle Roberto Saviano i powieści o tym samym tytule serial " Gomorra " jest aktualnie najbardziej popularnym włoskim serialem na świecie. Niedawno The New York Times umieścił go na piątym miejscu wśród 30 najlepszych międzynarodowych seriali ostatniej dekady. Produkcja jest dystrybuowana na ponad 190 terytoriach i wszędzie jest doceniana przez publiczność i krytyków, zdobywając liczne nagrody i wnosząc istotny wkład w zredefiniowanie standardów włoskich seriali.Nowych dziesięć odcinków produkcji zostało nakręconych w Neapolu, Rzymie i Rydze. Scenarzystami piątego sezonu są Leonardo Fasoli i Maddalena Ravagli, która również była autorką treatmentu serialu wraz z Roberto Saviano Gianluca Leoncini uzupełniają zespół scenarzystów. Reżyserem odcinków 1-5 oraz 9 jest Marco D’Amore , a odcinków 6, 7, 8, 10 – Claudio Cupellini . Obaj reżyserzy są jednocześnie opiekunami artystycznymi sezonu. Gomorra " to serial Sky Original wyprodukowany przez Cattleya, część studia ITV, we współpracy z Beta Film. W nowym 10-odcinkowym sezonie występują Salvatore Esposito Premiera serialu " Gomorra " odbędzie się w HBO GO już dziś. Tego dnia do serwisu dodane zostaną dwa odcinki serialu, kolejne będą dodawane po dwa w każdą sobotę.