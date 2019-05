"Gwiezdne wojny": Powstaje trylogia o rycerzach Starej Republiki?

Nowa plotka z uniwersum. Portal Buzzfeed twierdzi, że Laeta Kalogridis napisze scenariusz trylogiiFilmy będą oparte na klasycznej grze, której akcja rozgrywa się w przeszłości galaktyki, w czasach Starej Republiki. Kalogridis ma w swojej filmografii takie tytuły jaki serial. Będzie to pierwsza scenarzystka pracująca przy filmie z uniwersumod czasu Leigh Brackett , która była współautorką(oczywiście, przy przepisywaniu scenariuszy oryginalnej trylogii pomagała również nieoficjalnie Carrie Fisher ).Fakt, że chodzi o trylogię, sugeruje, że może chodzić o ten sam projekt, nad którym pracuje (pracował?) Rian Johnson . Ale równie dobrze może to być projekt przygotowywany z myślą o serwisie Disney+, aluzje do którego robił szef Disneya, Bob Iger