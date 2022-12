Czy serial "Harry i Meghan" szarga dziedzictwo królowej?

Brytyjskie media oburzone serialem "Harry i Meghan"

"Harry i Meghan" - przed nami jeszcze trzy odcinki

W czwartek na platformie Netflix zadebiutowały pierwsze trzy odcinki serialu dokumentalnego " Harry i Meghan ", którego bohaterami są oczywiście książę Harry Meghan Markle . Choć seria nie ujawniła na razie wiele nowego na temat tytułowej pary, już spotkała się z wrogą reakcją brytyjskiej prasy oraz niektórych polityków. Niektórzy nazywają produkcję atakiem na spuściznę królowej.W serialu dokumentalnym " Harry i Meghan " para tytułowych bohaterów opowiada o swojej złożonej drodze życiowej: od początków znajomości po dzień, w którym opuścili dwór królewski. Harry narzeka m.in. w jaki sposób brytyjskie tabloidy regularnie wyolbrzymiały, przekręcały lub fabrykowały informacje na temat pary. Książę wspomina też szereg aktów naruszenia jego prywatności oraz poczucie osaczenia przez paparazzich.Oczywiście to właśnie brytyjskie tabloidy poświęciły najwięcej miejsca serialowi, zwłaszcza "The Sun" oraz "The Daily Mail", czyli dwa tytuły, z którymi Harry się w przeszłości procesował. Jak wylicza Guardian, po dwóch godzinach od premiery pierwszych odcinków na stronie "The Sun" pojawiło się siedem poświęconych serialowi newsów, a na portalu MailOnline - dwanaście.Pierwsze strony piątkowych wydań brytyjskich gazet zdominowały nagłówki reagujące na serial. "Pałacowy gniew wobec ataku na dziedzictwo królowej" pisze "The Daily Mail". Powołując się na swoich informatorów z pałacu Buckingham gazeta twierdzi, że Harry Meghan chcą "obalić monarchię". W innych gazetach powracają podobne reakcje.Konserwatywny parlamentarzysta Bob Seely planuje pozbawić księcia i księżną Sussex ich tytułów. Jego zdaniem książę Harry Pierwsze trzy odcinki serialu " Harry i Meghan " miały premierę na platformie Netflix 8 grudnia. Trzy kolejne zadebiutują za tydzień, w czwartek 15 grudnia. Reżyserką produkcji jest Liz Garbus