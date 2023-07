"Heartstopper": 2. sezon tęczowego hitu Netfliksa coraz bliżej [ZOBACZ ZWIASTUN]

"Heartstopper": co wydarzy się w drugim sezonie?

Fenomen "Heartstoppera"

Nick i Charlie stawiają kolejne kroki w swoim związku, Tara i Darcy mierzą się z niespodziewanymi trudnościami, a Tao i Elle chcą ustalić, czy między nimi jest miejsce na coś więcej niż przyjaźń. Z egzaminami za pasem, wycieczką do Paryża i nadchodzącym balem przyjaciele nie mogą narzekać na nudę, przechodząc przez kolejne etapy życia, miłości i przyjaźni.Serial " Heartstopper " zadebiutował na Netfliksie w drugiej połowie kwietnia 2022 roku i szybko trafił na listę top 10 w 54 krajach. Wkrótce potem podjęto decyzję o kontynuacji i zamówiono dwa kolejne sezony. Informację tę, za pośrednictwem twitterowego konta brytyjskiej filii sreamingowego giganta, przekazała Alice Oseman , czyli autorka komiksowego pierwowzoru.Popularność serialu przyczyniła się do wzrostu zainteresowania komiksowym oryginałem. Jego sprzedaż w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 1700%, a pierwszy tom trafił na amerykańskie listy bestsellerów. Odtwórcy głównych ról cieszą się również niezwykłą popularnością w mediach społecznościowych. Instagramowe profile Kita Connora Joego Locke'a śledzi aktualnie odpowiednio 3,4 miliona i 2,5 miliona unikalnych użytkowników. Na miesiąc przed premierą serialu obaj mieli po ok. 100 tys. obserwatorów.