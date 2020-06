"Inni" z Nicole Kidman doczekają się serialowego spin-offu

Nie zmniejsza się zainteresowanie horrorem " Inni " z Nicole Kidman . Dwa miesiące temu informowaliśmy o planach kinowego remake'u filmu. Teraz okazuje się, że możemy spodziewać się również wersji serialowej.Prawa do telewizyjnej wersji " Innych " kupiło po ostrej walce BTF Media. W przeciwieństwie do filmowego remake'u, który ma zostać nakręcony po angielsku, serial ma być zrealizowany w języku hiszpańskim. Jego szczegóły nie są na razie znane, ale ma to być ponoć spin-off.Filmowi " Inni " to historia Grace, która wraz z dziećmi mieszka w olbrzymim domu mieszczącym się na wyspie u wybrzeży Anglii. Mąż kobiety przebywa na wojnie i rodzina z niepokojem oczekuje nie tylko jego powrotu, ale każdej wiadomości od niego. Dzieci bohaterki cierpią na poważną chorobę, która uniemożliwia im przebywanie na słońcu. W związku z tym ich życie na wyspie reguluje szereg zasad, których łamać nie wolno. Pewnego dnia Grace zostaje zmuszona do przyjęcia na służbę kilku mieszkańców wyspy. Wraz z ich przybyciem w posiadłości zaczynają dziać się dziwne rzeczy.