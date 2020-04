Powstanie remake "Innych" z Nicole Kidman

Firma Sentient Entertainment nabyła prawa do realizacji remake'u horroru Nicole Kidman w roli głównej.Oryginał w reżyserii Alejandra Amenabara trafił do kin w 2001 roku. Zebrał doskonałe recenzje i zarobił na całym świecie 210 milionów dolarów przy budżecie rzędu 17 milionów. Ponadto przyniósł Kidman nominacje do Złotego Globu i BAFTA.W nowej wersji fabuła ma zostać uwspółcześniona. Podobno udziałem w filmie zainteresowane są czołowe hollywoodzkie talenty.to historia Grace, która wraz z dziećmi mieszka w olbrzymim domu mieszczącym się na wyspie u wybrzeży Anglii. Mąż kobiety przebywa na wojnie i rodzina z niepokojem oczekuje nie tylko jego powrotu, ale każdej wiadomości od niego. Dzieci bohaterki cierpią na poważną chorobę, która uniemożliwia im przebywanie na słońcu. W związku z tym ich życie na wyspie reguluje szereg zasad, których łamać nie wolno. Pewnego dnia Grace zostaje zmuszona do przyjęcia na służbę kilku mieszkańców wyspy. Wraz z ich przybyciem w posiadłości zaczynają dziać się dziwne rzeczy.