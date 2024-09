"Jedi Survivor" z imponującym pokazem rozgrywki i poprawioną wersją PC

Patch 9 z dużymi poprawkami "Star Wars Jedi: Survivor" na PC

Zaprezentowany materiał skupia się na różnych lokacjach — widzimy zarówno rozgrywkę na otwartych przestrzeniach, jak i w bardziej korytarzowych fragmentach. Gra wygląda i działa zaskakująco dobrze na mocniejszej wersji PlayStation 4. Otwartą kwestią pozostaje jednak, jak z wyzwaniem poradzi sobie standardowe PS4 (internauci już żartują, że ich konsole zamienią się w silnik odrzutowy albo farelkę na zimowe wieczory). Star Wars Jedi: Survivor " celuje w 1080p i 30 FPS na PS4 Pro, 1440p i 30 FPS na Xbox One X, 900p i 30 FPS na PS4 oraz 720p i 30 FPS na Xbox One.Dodatkowo, patch numer 9 ma na celu naprawienie wersji, która zebrała najgorsze oceny od graczy, czyli tej na PC. Wypuszczona wczoraj łatka wprowadza następujące zmiany:• Zwiększenie liczby klatek na sekundę dla różnych konfiguracji sprzętu,• Płynniejsza rozgrywka dzięki poprawkom w miejscach powodujących gwałtowne spadki liczby klatek,• Zoptymalizowane wykorzystanie procesora przy ray tracingu,• Ulepszone skalowanie ray tracingu do wysokiej klasy procesorów graficznych,• Usunięcie zabezpieczenia DRM Denuvo,• Poprawki jakościowe, w tym ulepszone sterowanie myszą i klawiaturą,• Naprawa rzadkich awarii i problemów z kolizją.Pierwsze materiały wideo od graczy pokazują, że gra faktycznie zyskała na wydajności, oferując wreszcie płynną rozgrywkę na Steam Decku (mowa tutaj o około 40 klatkach na sekundę). Star Wars Jedi: Survivor " zadebiutuje na PlayStation 4 i Xbox One już 17 września.