"John Wick 4" w kinach w 2021 roku

Studio Lionsgate kuje żelazo, póki gorące. Dopiero co minął weekend otwarcia, a już oficjalnie ogłoszono, kiedy zobaczymy w kinach część czwartą. Amerykańska data premieryzostała wyznaczona na 21 maja 2021 roku.Na chwilę obecną jedyną pewną informacją jest udział w widowisku Keanu Reevesa . Możemy się spodziewać, że do cyklu powrócą inne osoby związane z nim od samego początku.miał swoją premierę prawie na całym świecie w połowie ubiegłego tygodnia. Do niedzieli włącznie zarobił 93,3 mln dolarów. Jest to wynik lepszy od końcowego osiągnięcia części pierwszej (88,8 mln dolarów) oraz stanowi połowę tego, co w sumie zgarnął(171,5 mln dolarów).