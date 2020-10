W sobotę wręczono nagrody 20. edycji World Soundtrack Awards. Tytuł kompozytora roku otrzymała Hildur Guðnadóttir za muzykę do filmu " Joker ".Najlepszym telewizyjnym kompozytorem roku został Nicholas Britell . Doceniono jego muzykę do drugiego sezonu serialu " Sukcesja ".Odkryciem roku został Bryce Dessner za " Dwóch papieży ".Za najlepszą piosenkę uznano utwór "Stand Up" z filmu " Harriet ".