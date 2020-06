"Jurassic World: Dominion": Zdjęcia zostaną wznowione 6 lipca

Choć władze brytyjskie zezwoliły już jakiś czas temu na powrót ekip filmowych do pracy, to jednak do tej pory żadna duża wytwórnia się na to nie zdecydowała. Teraz to się zmieni. Universal Pictures rozpocznie zdjęcia do widowiska " Jurassic World: Dominion " 6 lipca.Prace nad trzecią częścią "Jurassic World" zostały przerwane w marcu z powodu koronawirusa. Produkcja została przerwana zaledwie po czterech tygodniach. Ekipa musi więc wrócić jeszcze na 16 tygodni, choć ze względu na pandemiczne obostrzenia prace mogą potrwać dłużej.Zdjęcia kręcone będą w Wielkiej Brytanii w Pinewood Studios. Universal Pictures wyda aż 5 milionów dolarów, aby wdrożyć rygorystyczne środki ochrony przed koronawirusem. Wszyscy członkowie ekipy oraz obsady mają być wielokrotnie testowani na obecność wirusa. Temperatura ciała ma być codziennie monitorowana. Zdjęcia kręcone będą w tak zwanej zielonej strefie, do której wstęp będą miały tylko osoby pracujące przy danej scenie. Natomiast przed rozpoczęciem zdjęć aktorzy przybywający ze Stanów Zjednoczonych, w tym Chris Pratt Bryce Dallas Howard , muszą przejść obowiązkową 14-dniową kwarantannę. Jurassic World: Dominion " reżyseruje Colin Trevorrow . Premiera planowana jest na czerwiec 2021 roku.