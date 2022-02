Już jest! Pierwszy zwiastun widowiska "Jurassic World: Dominion"

"Jurassic World: Dominion" - o czym opowie film?

"Jurassic World: Dominion" kontra pandemia

Koniec czekania! W końcu jest pierwszy zwiastun widowiska Colina Trevorrowa Jurassic World: Dominion ". Zobaczcie, jak zapowiada się film, który trafi do kin w czerwcu. Jurassic World: Dominion " opowie ciąg dalszy historii zapoczątkowanej w " Jurassic World " i kontynuowanej w " Jurassic World: Upadłym królestwie ". W finale poprzedniego filmu dinozaury zostały wypuszczone na wolność i tym razem zobaczymy, jak świat radzi sobie z reperkusjami tego wydarzenia.W obsadzie filmu znaleźli się oczywiście Chris Pratt Bryce Dallas Howard . Wracają też starzy znajomi z pierwszego " Parku Jurajskiego ", Laura Dern Za kamerę wraca z kolei reżyser " Jurassic World ", Colin Trevorrow . Scenariusz napisali Trevorrow Jurassic World: Dominion " był jedną z pierwszych dużych studyjnych produkcji, która padła ofiarą wiosennego lockdownu. Odpowiedzialny za widowisko Universal szybko zareagował na nową sytuację. Firma nawiązała współpracę z placówką medyczną, a regularne wykonywanie testów stało się podstawowym środkiem bezpieczeństwa. Stworzono także nadzorowaną przez policję "zieloną strefę" dla obsady i ekipy, a wszystkim pracownikom regularnie mierzono temperaturę. Brytyjskie Pinweood Studios, gdzie kończono produkcję, wyposażono w dwie stacje testowe. W każdej z nich znajdowały się specjalne kabiny izolacyjne, a zatrudnieni przez firmę lekarze i pielęgniarki byli gotowi od razu zaopiekować się osobami wykazującymi objawy. Wszystkie pomieszczenia wyposażono także w stacje do dezynfekcji rąk i umywalki (w sumie było ich ponad 200), podwojono częstotliwość sprzątania. Na zakończenie dnia odkażano też wszystkie sale i sprzęty.Kolejnym krokiem mającym zapewnić bezpieczeństwo obsadzie i ekipie była izolacja. Aby powstrzymać ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa producenci zdecydowali się wynająć brytyjski hotel, który stał się tymczasowym domem dla osób związanych z projektem. Oznaczało to kilkumiesięczną rozłąkę z rodzinami i bliskimi, reżyser Colin Trevorrow zapewnia jednak, że wszyscy stanęli na wysokości zadania. "Mieszkaliśmy razem, jedliśmy razem, opowiadaliśmy sobie swoje historie, dzieląc się naszymi lękami i nadziejami, rzucaliśmy frisbee na trawniku... Było dużo śmiechu, mimo że w tej sytuacji trudno było znaleźć do niego powody. Staliśmy się rodziną" – powiedział w rozmowie z magazynem Deadline. Trevorrow wierzy, że doświadczenia te przyczyniły się do wzbogacenia produkcji. Emocje, jakie panowały na planie, przyczyniły się do rozwoju psychologicznego bohaterów. Ograniczenia i opóźnienia (zdjęcia przeniesiono z lutego na lipiec, a w październiku wstrzymano ponownie ze względu na pozytywne wyniki testów) nie miały wpływu na efekty specjalne. Projektanci spędzili miesiące na ręcznym wytwarzaniu dinozaurów, a drugiej ekipie udało się dostać na Maltę. Oznacza to, że nie zobaczymy świata wykreowanego wyłącznie za pomocą komputera.