"Kapitan Marvel" na Blu-ray i DVD od 24 lipca

to już dwudziesty pierwszy film ze świata Marvel Cinematic Universe, tworzonego od ponad dekady filmowego uniwersum, w którym spotykają się najpopularniejsi komiksowi superbohaterowie wydawnictwa Marvel. To również jeden z najbardziej dochodowych filmów 2019 roku i pierwsza produkcja opowiadająca o kobiecie-superbohaterce, która zarobiła w kinach ponad miliard dolarów. Obraz, w którym zagrali Brie Larson Annette Bening zadebiutuje na Blu-ray™ i DVD już 24 lipca.Rok 1995, Hala, stolica galaktycznego Imperium Kree. Vers ( Brie Larson ), członkini elitarnego oddziału, cierpi z powodu powracających koszmarów sennych. Wojowniczka jest przekonana, że jej przeszłość skrywa jakąś tajemnicę.Wkrótce, podczas specjalnej akcji ratunkowej na innej planecie, Vers zostaje schwytana przez Skrulli, agresywną rasę zmiennokształtnych kosmitów od dawna pozostających z Kree w stanie wojny. Ich dowódca Talos ( Ben Mendelsohn ) odkrywa, że Vers najprawdopodobniej pochodzi z Ziemi. Uciekając, udaje się właśnie tam, ścigana przez oddział Skrulli. Jej pojawienie się na Ziemi wzbudza zainteresowanie agentów Nicka Furyego ( Samuel L. Jackson ) i Phila Coulsona ( Clark Gregg ) i w konsekwencji wplątuje ich w sam środek międzygalaktycznego konfliktu.to już 21. produkcja filmowego uniwersum Marvela zamieszkanego przez najpopularniejszych komiksowych superbohaterów Marvela. Obraz wyreżyserowali Anna Boden Ryan Fleck , a tytułową rolę zagrała w nim uhonorowana Oscarem Brie Larson ("Pokój"). Obok niej w obsadzie filmu znaleźli się: nominowany do Oscara Samuel L. Jackson ), nominowany do Złotego Globu Ben Mendelsohn ), nominowany do Oscara Jude Law (seria), nominowana do Oscara Annette Bening ) i nominowany do Oscara Djimon Hounsou ).Na ekrany amerykańskich i polskich kin superprodukcjaweszła 8 marca 2019 roku, a premierze towarzyszyły entuzjastyczne recenzje krytyków i olbrzymie zainteresowanie widzów. W ciągu zaledwie pierwszego weekendu wyświetlania w USA film zarobił ponad 150 milionów dolarów. W sumie wpływy ze sprzedaży biletów na całym świecie przekroczyły miliard dolarów. Jest to tym samym pierwszy film o superbohaterce, który w notowaniach box office przekroczył barierę miliarda dolarów, drugi najbardziej dochodowy film 2019 roku oraz dziewiąty najbardziej dochodowy film superbohaterski w historii.Kapitan Marvel pojawiła się także w kolejnej produkcji Marvel Studiosgdzie dołączyła do drużyny Avengers w spektakulanym starciu na śmierć i życie z potężnym Thanosem.REPORTAŻE: NARODZINY SUPERBOHATERKI, NAJPOTĘŻNIEJSZA SUPERBOHATERKA, HISTORIA NICKA FURY'EGO, DRUŻYNA MARZEŃ, SCRULLOWIE I KREE, KOCIOKWIKSCENY NIEWYKORZYSTANEGAGIKOMENTARZ AUDIO