"Król Lew" z lipcowym rekordem otwarcia w amerykańskich kinach

To był doskonały weekend dla Disneya. Nie dość, żeodebrali wreszcietytuł najbardziej kasowego filmu wszech czasów, to jeszczeustanowił nowy lipcowy rekord otwarcia w amerykańskich kinach.Remake klasycznej animacji zarobił na starcie 185 milionów dolarów. Tak podają przynajmniej przedstawiciele Disneya. Według konkurencyjnych wytwórni wpływy mogły wynieść nawet 192 miliony. Przypomnijmy, że do tej pory najwyższym wynikiem otwarcia w lipcu mógł poszczycić się(169,1 mln $).Drugie miejsce zajął w ten weekend(21 mln). Łącznie na koncie filmu znajduje się już 319,7 mln dolarów. Przypomnijmy, że poprzednia odsłona przygód człowieka-pająka,z 2017 roku, zarobiła łącznie w amerykańskich kinach 334 mln. Do końca przyszłego tygodnia sequel powinien poprawić ten rezultat.Najniższe miejsce na podium przypadło(14,6 mln dolarów). Od premiery animacja Pixara wyciągnęła z portfeli widzów 375 mln $. Film potrzebuje jeszcze 40 milionów, aby zremisować pod względów wpływów z trzecią częścią przygód Chudego i spółki.W przyszły weekend na podbój box office'u wyruszy najnowszy film Quentina Tarantino