"Krzyk" rozpaczy. Jenna Ortega również za burtą 7. części horroru

Jenna Ortega opuszcza "Krzyk VII". Dlaczego?

"Krzyk VII" - co wiemy o produkcji?

(o całej sprawie piszemy ) . Jak jednak przekonuje aktorka, jest to najzwyklejszy przypadek, a powodem odejścia są nakładające się zdjęcia do kolejnego sezonu popularnego serialu " Wednesday ".. Scenariusz nowego "Krzyku" wciąż nie jest gotowy, a zaplanowane na kwiecień przyszłego roku zdjęcia kolidują z planem serialu w Irlandii oraz potencjalnymi dokrętkami do rebootu " Soku z żuka ", w którym aktorka również ma się pojawić., czy całkowicie usunięte z filmowego uniwersum.. Tym razem jednak panowie wraz z Chadem Villellą obejmą funkcję producentów wykonawczych. Całość znów powstaje dla Paramountu, ale tekst nie jest jeszcze gotowy - z powodu strajku scenarzystów z WGAPrzypomnijmy też, że franczyza znów jest na fali - " Krzyk VI " zarobił w światowych kinach aż 168 milionów dolarów, zaś "piątka" - 137,7 milionów, co przy relatywnie niskich, około 20-milionowych budżetach, jest bardzo dobrym wynikiem.