"To niesprawiedliwe". Hayden Panettiere komentuje zamieszanie wokół serii "Krzyk" i zwolnienie Melissy Barrery

Hayden Panettiere o napiętej sytuacji wokół "Krzyku"

"Krzyk VI" - zwiastun

Wielki sukces i wielki dramat. Co dalej z serią "Krzyk"?

Studio uznało jej wypowiedzi za antysemickie i zwolniło ją za rozpowszechnianie mowy nienawiści. Hayden Panettiere wystąpiła w dwóch częściach serii, " Krzyku 4 " i " Krzyku VI ", wcielając się w postać Kirby Reed., dodała aktorka. Panettiere przyznała, że, kiedy usłyszała o zwolnieniu Barrery , odezwała się do niej, a ta podziękowała jej za troskę., powiedziała była gwiazda serialu " Herosi ", zaznaczając, że "nie martwi" się o Barrerę , podsumowała Panettiere Kiedy jednak po ataku Hamasu na Izrael ten kraj rozpoczął akcję odwetową, aktorka nie szczędziła ostrych słów. Studio uznało, że jej medialne wypowiedziwięc zwolnili ją.W przypadku Ortegi poszło z kolei o pieniądze. Aktorka, która może teraz przebierać w atrakcyjnych ofertach, za powrót zażądała gaży o jedno zero większej od tej, jaką otrzymała za poprzednie filmy.(wcześniej studio odrzuciło żądania finansowe Neve Campbell i dlatego Sidney nie wróciła do serii). Przewidywania aktorki sprawdziły się. Spyglass postanowił nie przedłużać kontraktu z nią.napisał na Twitterze Landon . Przypomnijmy, że kiedy gruchnęła wieść o tym, że Barrera została zwolniona, Landon nie krył swojej frustracji i faktu, że decyzja została podjęta bez konsultacji z nim.O czym w takich warunkach opowiadać będzie, tego na razie nie wiadomo.