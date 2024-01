"Krzyk VII" bez Ortegi i Barrery. A co z resztą obsady? Jasmin Savoy Brown o swoich szansach na powrót do serii

Czy ktokolwiek z czwórki głównych bohaterów wróci w "Krzyku VII"?

Jej bohaterka dwukrotnie przetrwała spotkanie z Ghostface'em i można było się spodziewać, że aktorka wróci w siódmej odsłonie serii. Obecnie przyszłość filmu jest jednak zagadką.W najnowszym wywiadzie Brown powiedziała, że jest zadowolona ze swojego wkładu w " Krzyk ":Aktorkę zapytano też o szanse na jej powrót do roli Mindy. Odpowiedź nie ucieszy jednak jej fanów., powiedziała Brown Kiedy jednak po ataku Hamasu na Izrael ten kraj rozpoczął akcję odwetową, aktorka nie szczędziła ostrych słów. Studio uznało, że jej medialne wypowiedziwięc zwolnili ją.W przypadku Ortegi poszło z kolei o pieniądze. Aktorka, która może teraz przebierać w atrakcyjnych ofertach, za powrót zażądała gaży o jedno zero większej od tej, jaką otrzymała za poprzednie filmy.(wcześniej studio odrzuciło żądania finansowe Neve Campbell i dlatego Sidney nie wróciła do serii). Przewidywania aktorki sprawdziły się. Spyglass postanowił nie przedłużać kontraktu z nią.napisał na Twitterze Landon . Przypomnijmy, że kiedy gruchnęła wieść o tym, że Barrera została zwolniona, Landon nie krył swojej frustracji i faktu, że decyzja została podjęta bez konsultacji z nim.O czym w takich warunkach opowiadać będzie, tego na razie nie wiadomo.