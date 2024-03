I po "Krzyku". Znalazły się pieniądze, Neve Campbell wraca do roli

Sidney Prescott ponownie w serii "Krzyk"

Co dalej z serią "Krzyk"?

Oznacza to, że uzgodniono korzystne dla niej warunki finansowe, które wcześniej stały się kością niezgody i zmusiły ją do rezygnacji z poprzedniego filmu. W wywiadach aktorka potwierdzała wielokrotnie, że nie wyklucza powrotu, o ile uda się rozwiązać kwestięZbyt wcześnie, by to oceniać: ubiegłoroczne turbulencje obsadowe oraz zmiana na stanowisku reżysera sprawiły, że twórcy muszą teraz przemyśleć całą producencką strategię.Scenariusz z kolei napisze Guy Busick , autor dwóch poprzednich odsłon.Kiedy jednak po ataku Hamasu na Izrael ten kraj rozpoczął akcję odwetową, aktorka nie szczędziła ostrych słów. Studio uznało, że jej medialne wypowiedziwięc zwolnili ją.W przypadku Ortegi poszło z kolei o pieniądze. Aktorka, która może teraz przebierać w atrakcyjnych ofertach, za powrót zażądała gaży o jedno zero większej od tej, jaką otrzymała za poprzednie filmy.(wcześniej studio odrzuciło żądania finansowe Neve Campbell ). Przewidywania aktorki sprawdziły się. Spyglass postanowił nie przedłużać kontraktu z nią.