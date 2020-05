"Legalna blondynka 3" wciąż w planach. Nowi scenarzyści

Dwa lata temu informowaliśmy o planach realizacji " Legally Blonde 3 ", czyli trzeciej części cyklu "Legalna blondynka". Jak się okazuje, projekt wcale nie trafił o kosza. Właśnie dowiedzieliśmy się, że do filmu dołączyli nowi scenarzyści. Zaś Reese Witherspoon wciąż ma powrócić jako Elle Woods.Pierwotnie za fabułę odpowiadać miały Kirsten Kiwi Smith oraz Karen McCullah , czyli autorki oryginału. Teraz zadanie napisania scenariusza powierzono Mindy Kaling Danowi Goorowi . Dla pary jest to drugie w ostatnim czasie zlecenie. Niedawno po zaciętej walce ich tekst do komedii weselnej kupił Universal.Oczywiście w chwili obecnej nie mamy żadnych informacji na temat fabuły. Podobno całość ma zaoferować świeże spojrzenie na cykl, który zaczął się 20 lat temu.W pierwszej części Elle Woods była rozpuszczoną nastolatką z bogatej rodziny, która interesowała się głównie modą. Wszystko zmieniło się, gdy została porzucona przez ukochanego. Dziewczyna postanowiła odzyskać chłopaka, udowadniając mu, że jest równie błyskotliwa jak on. W tym celu rozpoczęła studia prawnicze na Harvardzie. Film był ekranizacją powieści Amandy Brown. Legally Blonde 3 " powstanie dla studia MGM.