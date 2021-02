Pamiętacie Velmę ze "Scooby-Doo"? Dostanie serial typu origin

HBO Max zamierza mocno poszerzyć liczbę animacji dla starszej widowni. Platforma właśnie ogłosiła realizację trzech projektów.Pierwszym jest "Velma", którego producentką i odtwórczynią tytułowej roli będzie Mindy Kaling (" Late Night "). Projekt pomyślany jest jako spin-off/prequel cyklu " Scooby-Doo ". Poznamy w nim historię Velmy zanim poznała resztę ekipy.Drugim projektem jest "Clone High", czyli remake serialu pod tym samym tytułem z 2002 roku. O planach związanych z odświeżeniem tytułu pisaliśmy już w ubiegłym roku. Teraz okazuje się, że HBO Max tak bardzo wierzy w ten projekt, że zleciło realizację od razu dwóch sezonów."Clone High" jest historią klonów wielkich historycznych postaci takich jak: Abraham Lincoln, Kleopatra, Joanna d'Arc, John F. Kennedy. Widzimy ich jako nastolatków, którzy chodzą do liceum i mierzą się z problemami typowymi dla życia młodych ludzi.Trzecim serialem będzie "Fired on Mars". Inspiracją będzie krótkometrażówka pod tym samym tytułem z 2016 roku. Za serial odpowiadają twórcy filmowego oryginału Nate Sherman i Nick Vokey. Głos głównemu bohaterowi użyczy Pete Davidson "Fired on Mars" będzie komedią biurową o egzystencjalnych dylematach pracowników marsjańskiego oddziału pewnej firmy technologicznej.Wśród innych projektów animowanych HBO Max są jeszcze:"Hello Paul" - opowieść o znerwicowanym kocie-millennialsie, którego praca i beztroski wspólokator-mysz przyprawiają go o nieustający stres;"Obi" - historia 30-letniego niedojrzałego mężczyzny, który próbuje pogodzić pęd za realizacją marzenia o karierze artysty z wymogami życia jako dojrzała, dorosła jednostka;"Uncanny Valley" - historia trójki nieporadnych robotów domowych, którzy po przypadkowym doprowadzeniu do śmierci swoich właścicieli postanawiają przejąć ich tożsamości.