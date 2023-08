"Mów do mnie!": jeszcze nie w polskich kinach, ale już z prequelem. Szczegóły filmu

"Mów do mnie!": szczegóły prequela

Z YouTube do Hollywood

opowiada o grupie przyjaciół organizujących imprezy, podczas których łączą się z zaświatami za pomocą zabalsamowanej dłoni. Każdy, kto weźmie ją do ręki i wypowie słowa "mów do mnie", oddaje swoje ciało we władanie demona. Panuje tylko jedna żelazna zasada: kontakt nie może przekroczyć 90 sekund. Gdy jeden z uczestników zabawy łamie zasady, życie każdego z nich zamieni się w koszmar.W prologuwidzowie poznają braci Cole'a i Ducketta. W trakcie imprezy Duckett, który został opętany przez złego ducha, zadaje cios nożem swojemu bratu, po czym odbiera sobie życie. Prequel opowiada o tym, jak doszło do tego tragicznego wydarzenia. Cała historia przedstawiona jest poprzez media społecznościowe oraz ekrany telefonów komórkowych tak jak np. w " Końcu przyjaźni " albo " Searching ".- mówią bracia. Michael Philippou są bliźniakami. Karierę w przemyśle filmowym zaczęli od założenia youtube'owego kanału RackaRacka. Licząca w tej chwili ponad 6,7 mln subskrybentów strona specjalizuje się w krótkometrażowych filmach z pogranicza horroru, kina akcji oraz komedii. W 2019 roku bracia przeprowadzili się z Australii do Los Angeles z zamiarem rozpoczęcia kariery w Hollywood. Ich debiutanckie dzieło,, miało światową premierę na tegorocznym festiwalu Sundance. Niedługo potem Philippou podpisali kontrakt na ekranizację jednej ze swoich ulubionych gier wideo " Street Fighter ". W planach mają również realizację horroru ptW polskich kinach "" zadebiutuje