Peele, Spielberg, Aster i King pogratulowali twórcom "Mów do mnie!"

Zwiastun filmu "Mów do mnie!"

Reżyserzy filmuod pierwszego pokazu najnowszego horroru odbierali telefony m.in. od Jordana Peele'a Stephena Kinga czy też Sama Raimiego (seria " Martwe zło ").Każdy z wybitnych twórców gratulował braciom Philippou sukcesu — stworzenia świetnej, przerażającej opowieści, która zapadnie widzom w pamięć na długo i spodoba się nie tylko fanom opowieści "z piekła rodem". Edgar Wright (" Baby Driver ") po obejrzeniuwyznał, że jest to jego ulubiony horror w tym roku.Krytycy filmowi w pełni podzielają zachwyty reżyserów. W recenzjach możemy przeczytać takie opinie, jak "jeden z najstraszniejszych horrorów dekady" (Gayly Dreadful), "film, który stanie się viralem" (The Hollywood Reporter), a niektórzy dziennikarze radzą, żeby "upewnić się, że podczas seansu trzymacie kogoś za rękę" (Empire Magazine). Polska kampania promocyjna "Mów do mnie!" na TikToku w ciągu zaledwie miesiąca dotarła do ponad 4 milionów unikatowych odbiorców!W serwisie Rotten Tomatoesaktualnie ma ocenę 95% przy 146 recenzjach i już zdążył otrzymać status "Certified Fresh".opowiada o grupie przyjaciół, organizującej imprezy, podczas których łączą się z zaświatami za pomocą zabalsamowanej dłoni. Każdy, kto weźmie ją do ręki i wypowie słowa "mów do mnie", oddaje swoje ciało we władanie demona. Panuje tylko jedna żelazna zasada: kontakt nie może przekroczyć 90 sekund. Gdy jeden z uczestników zabawy łamie zasady, życie każdego z nich zamieni się w koszmar...