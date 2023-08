Filmweb poleca horror "Mów do mnie!"

"Mów do mnie!" – przeczytaj naszą recenzję

W recenzji filmu Marcin Stachowicz pisze o nim tak:Przez półtorej godziny siedzimy jak na gwoździu, bo – podobnie jak bohaterka – nie posiadamy żadnych "tradycyjnych" punktów oparcia: nie ma żadnej księgi z przeciwzaklęciem, ksiądz egzorcysta nie biega z kropidłem, nie wiadomo nawet, czego dokładnie pragną istoty przywoływane mocą artefaktu. Dominującym wrażeniem pozostaje brak pewności, czy za winklem dobrego humoru, żarcików i szalonego skrętu świadomości – odgrywanego na dziesiątki straszno-śmiesznych sposobów przez młodą obsadę aktorską – nie czai się już apokaliptyczne zło. Oraz – co właściwie z tego zła może wyniknąć, gdzie poprowadzi fabularną nitkę, co zrobi z bohaterkami i bohaterami, którzy przez pierwszą połowę filmu tak wyśmienicie pacyfikują własne niepokoje i zamieniają je w toksyczny haj.Poczucie egzystencjalnej niepewności mebluje nasz współczesny krajobraz emocjonalny, a wraz z nim – czytałem ostatnio gdzieś w prasie – rośnie popularność motywu opętania. I to nie tylko w kulturze, ale też w realu – potrzeba wiary w rzeczy, które pozostają poza kontrolą, a jednocześnie kierują naszymi poczynaniami, przyjmuje coraz bardziej irracjonalne formy. "Mów do mnie" karmi się takim nowoczesnym lękiem przed króliczą norą social mediów, miejscem wielkiego odreagowania i wielkiej ucieczki od odpowiedzialności. Jest to też ten rodzaj kina grozy, w którym naturalistycznie przedstawione cierpienie ciała nie ma w sobie nic ze sztuczności. Spodziewamy się gore'u z przymrużeniem oka, dostajemy szpitalny dramat i postępującą czerń, bo film z każdą minutą poważnieje, tak jakby chciał pokazać, że metą każdego patostreamu powinno być przedawkowanie albo co najmniej nalot policji. A to wszystko – również bardzo niespodziewanie – wyrwało się z nieopierzonych głów śmieszkujących braci bliźniaków z YouTube'a. Dlatego podnieście dla nich ręce w górę i zróbcie hałas. W zachowawczym pejzażu tegorocznych kinowych wakacji zasłużyli na to jak mało kto. Mów do mnie! " to historia Mii ( Sophie Wilde ), dziewczyny, która niedawno straciła matkę. Wraz z grupą przyjaciół bierze udział w spirytystycznej chat ruletce – za pomocą zabalsamowanej dłoni młodzi ludzie łączą się z zaświatami, pozwalając przebywającym tam duchom przejąć swoje ciała. Zasada: kontakt nie może przekroczyć 90 sekund, inaczej zjawy będą chciały zostać. Pewnego dnia reguła ta zostaje złamana.