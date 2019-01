"Mała stopa" na Blu-ray i DVD już 30 stycznia

Wysoko w Himalajach, tam gdzie nie docierają nawet najodważniejsi alpiniści, mieści się wioska zamieszkała przez yeti. Od pokoleń jej kudłaci mieszkańcy żyją w izolacji przekonani, że "prawdziwi ludzie" istnieją tylko w legendach. Nieoczekiwane zdarzenie sprawi, że zostaną zmuszeni do zweryfikowania swoich przekonań.Kiedy niedaleko wioski rozbija się samolot, pewien młody yeti natyka się na człowieka. Zaskoczony i przerażony tym spotkaniem informuje o nim starszyznę wioski, która jednak nie daje wiary jego słowom. Migo postanawia udowodnić wszystkim, że się mylą. Wkrótce wieści o małej stopie o imieniu Percy wprowadzą zamęt w spokojnej społeczności, a yeti zaczną się zastanawiać, co jeszcze może istnieć w wielkim świecie poza ich zaśnieżoną wioską.Animacjapowstała na podstawie książki dla dzieciautorstwa Sergio Pablosa , pomysłodawcy popularnego cyklu zapoczątkowanego przebojową animacją. Obraz wyreżyserował Karey Kirkpatrick , autororaz scenarzysta znakomitych. W oryginalnej wersji językowej bohaterom głosów użyczyli: Channing Tatum Gina Rodriguez oraz Danny DeVito W polskiej wersji językowej wystąpili m.in. Sebastian Stankiewicz Maria Sobocińska . Filmowy przebój "Większy świat" wykonuje MaRina.Na ekrany kin filmtrafił we wrześniu ubiegłego roku. W kinach na całym świecie obraz zarobił ponad 213 milionów dolarów i spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem nie tylko widzów, ale i krytyków. W polskich kinach obejrzało go prawie 500 tys. widzów.