"Minecraft: Film". Kiniarze przerażeni. Policja w akcji. A wszystko przez "Chicken Jockey"

"Chicken Jockey" zmorą kin

O filmie "Minecraft: Film"

Powodem są młodzi widzowie z pokoleń Z i Alfa, którzy przychodzą nanie po to, by w ciszy i szacunku oglądać film, lecz urządzać szalone zabawy, które nagrywają, by potem wrzucać na TikToka i inne platformy społecznościowe.Młodzi widzowie głośno reagują na co zabawniejsze (ich zdaniem) teksty wypowiadane przez bohaterów. Rozrzucają popcorn, oblewają siebie (i kina) napojami.Apogeum osiągane jest w scenie z "Chicken Jockey", czyli zombie-bobasem dosiadającym kurczaka. To, co się wtedy dzieje na salach kinowych, przechodzi ludzkie pojęcie.Witamy w świecie Minecrafta, gdzie kreatywność nie tylko pomaga tworzyć, lecz jest niezbędna do przetrwania! Czworo nieudaczników - Garrett "Śmieciarz" Garrison ( Jason Momoa ), Henry ( Sebastian Hansen ), Natalie ( Emma Myers ) i Dawn ( Danielle Brooks ) - zmaga się z codziennymi problemami, kiedy nagle tajemniczy portal wciąga ich do Nadziemia - dziwacznej krainy pełnej sześcianów, w której najważniejsza jest wyobraźnia. Aby wrócić do domu, będą musieli zapanować nad tym światem i ochronić go przed złymi stworzeniami, takimi jak pigliny i zombie. W tym celu wyruszają na magiczną wyprawę z nieoczekiwanym towarzyszem - doświadczonym graczem Stevem ( Jack Black ). Ta przygoda zmusi całą piątkę do wykazania się odwagą i odkrycia w sobie cech, dzięki którym każde z nich jest na swój sposób kreatywne. Są to te same cechy, które pomagają żyć w prawdziwym świecie.Reżyseruje Jared Hess (" Napoleon wybuchowiec ", " Nacho Libre ", " Asy bez kasy ").Zwiastun filmu "Minecraft: FIlm"