Plotki się potwierdziły. Kurt Russell w spin-offie "Yellowstone"

Krążące w ostatnich miesiącach plotki się potwierdziły. Kurt Russell dołączył do obsady serialu "The Madison", spin-offu głośnego "Yellowstone". Projekt przygotowuje Taylor Sheridan, a jego gwiazdą jest Michelle Pfeiffer.
Co wiemy o serialu "The Madison"?
"The Madison
", wcześniej znane jako "2024", zapowiadane jest jako wzruszające studium żałoby i więzi międzyludzkich. Pfeiffer przypadła rola Stacy Clyburn, która po tragicznej śmierci męża i szwagra przenosi się z Nowego Jorku do Montany
. Poznamy też jej córki – Paige (Elle Chapman
) i Abigail (Beau Garrett
). Patrick Adams
wcieli się w męża Paige, a Amiah Miller
w najstarszą córkę Abigail. Matthew Fox
zagra Paula, pasjonata samotnych wędrówek. W obsadzie są też Alaina Pollack
, Ben Schnetzer
, Rebecca Spence
, Danielle Vasinova
i Kevin Zegers
.
Nie znamy na razie szczegółów roli Russella
. Dla słynnego aktora będzie to już drugi w ostatnim czasie występ na małym ekranie. W zeszłym roku mogliśmy oglądać go obok syna Wyatta
w "Monarch: Dziedzictwo potworów
".
Ostatnie role Kurta Russella
Oprócz roli w serialu Apple TV+ Russell
miał okazję pojawić się w ostatnim filmie Quentina Tarantino
"Pewnego razu... w Hollywood
". Ponownie zagrał Mikołaja w produkowanym dla Netfliksa filmie familijnym "Kronika świąteczna: Część druga
". Kontynuował też swój udział w uniwersum "Szybcy i wściekli
" jako Pan Nikt
. Anglojęzyczni widzowie mogli usłyszeć jego głos w animacji "Smerfy: Wielki film
".
O czym opowiada "Yellowstone"? Zobacz zwiastun
Serial "Yellowstone
" zadebiutował w 2018 roku. Grający główną rolę Kevin Costner
został nagrodzony Złotym Globem. Zobaczcie zwiastun:
John Dutton (Kevin Costner
) wraz z rodziną żyją w Montanie, gdzie prowadzą największe ranczo w Stanach Zjednoczonych. O przejęciu cennej farmy myśli wiele potężnych i wpływowych podmiotów min. firma deweloperska prowadzona przez Dana Jenkinsa (Danny Huston
) oraz przywódca indiańskiego rezerwatu sąsiadującego z posiadłością Duttonów, Thomas Rainwater (Gil Birmingham
). John twardo odpiera kolejne propozycje i stawia czoło podstępnym wrogom. W walce z nimi wspierają go dzieci - prawnik Jamie (Wes Bentley
), bizneswoman Beth (Kelly Reilly
) oraz stojący zawsze u boku ojca i pracujący z nim na ranczo, Lee (Dave Annable
).