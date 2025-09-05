Newsy Seriale Plotki się potwierdziły. Kurt Russell w spin-offie "Yellowstone"
Seriale

Plotki się potwierdziły. Kurt Russell w spin-offie "Yellowstone"

Plotki się potwierdziły. Kurt Russell w spin-offie &quot;Yellowstone&quot;
źródło: Getty Images
autor: Michael Tullberg
Krążące w ostatnich miesiącach plotki się potwierdziły. Kurt Russell dołączył do obsady serialu "The Madison", spin-offu głośnego "Yellowstone". Projekt przygotowuje Taylor Sheridan, a jego gwiazdą jest Michelle Pfeiffer

Co wiemy o serialu "The Madison"?



"The Madison", wcześniej znane jako "2024", zapowiadane jest jako wzruszające studium żałoby i więzi międzyludzkich. Pfeiffer przypadła rola Stacy Clyburn, która po tragicznej śmierci męża i szwagra przenosi się z Nowego Jorku do Montany. Poznamy też jej córki – Paige (Elle Chapman) i Abigail (Beau Garrett). Patrick Adams wcieli się w męża Paige, a Amiah Miller w najstarszą córkę Abigail. Matthew Fox zagra Paula, pasjonata samotnych wędrówek. W obsadzie są też Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Rebecca Spence, Danielle Vasinova i Kevin Zegers.

GettyImages-1841958320.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin

Nie znamy na razie szczegółów roli Russella. Dla słynnego aktora będzie to już drugi w ostatnim czasie występ na małym ekranie. W zeszłym roku mogliśmy oglądać go obok syna Wyatta w "Monarch: Dziedzictwo potworów".

Ostatnie role Kurta Russella



Oprócz roli w serialu Apple TV+ Russell miał okazję pojawić się w ostatnim filmie Quentina Tarantino "Pewnego razu... w Hollywood". Ponownie zagrał Mikołaja w produkowanym dla Netfliksa filmie familijnym "Kronika świąteczna: Część druga". Kontynuował też swój udział w uniwersum "Szybcy i wściekli" jako Pan Nikt. Anglojęzyczni widzowie mogli usłyszeć jego głos w animacji "Smerfy: Wielki film".

O czym opowiada "Yellowstone"? Zobacz zwiastun



Serial "Yellowstone" zadebiutował w 2018 roku. Grający główną rolę Kevin Costner został nagrodzony Złotym Globem. Zobaczcie zwiastun: 


John Dutton (Kevin Costner) wraz z rodziną żyją w Montanie, gdzie prowadzą największe ranczo w Stanach Zjednoczonych. O przejęciu cennej farmy myśli wiele potężnych i wpływowych podmiotów min. firma deweloperska prowadzona przez Dana Jenkinsa (Danny Huston) oraz przywódca indiańskiego rezerwatu sąsiadującego z posiadłością Duttonów, Thomas Rainwater (Gil Birmingham). John twardo odpiera kolejne propozycje i stawia czoło podstępnym wrogom. W walce z nimi wspierają go dzieci - prawnik Jamie (Wes Bentley), bizneswoman Beth (Kelly Reilly) oraz stojący zawsze u boku ojca i pracujący z nim na ranczo, Lee (Dave Annable). 

