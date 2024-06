Sony obiecuje: "Uncharted 2" powstanie

"Uncharted 2" wciąż w planach

Zwiastun filmu "Uncharted"

O'Dell mówił głównie o projektach, o których już wiemy, że powstają. Potwierdził też to, czego wielu się spodziewało, że. Niestety O'Dell nie wyszedł poza ogólniki, więc nie wiemy, kiedy możemy spodziewać się sequela w kinach.to filmowa adaptacja jednej z najpopularniejszych gier ostatnich lat, której bohaterem jest nieustraszony poszukiwacz skarbów. Widowisko z 2022 roku opowiadało o przygodach młodego Drake'a. Wcielał się w niego Tom Holland . W roli jego mentora Victora Sullivana zobaczyliśmy Marka Wahlberga W filmie poznaliśmy początki ich przyjaźni oraz kulisy pierwszej wspólnej przygody – poszukiwań zaginionego złota Ferdynanda Magellana.Pierwsze kinowerodziło się w olbrzymich bólach. Studio Sony ponad dekadę próbowało doprowadzić do realizacji filmu. W tym czasie za sterami widowiska zasiedli David O. Russell Travis Knight . Był też taki czas, kiedy to Mark Wahlberg był kandydatem do roli Nathana Drake'a Fani mają nadzieję, że dwójka zostanie zrealizowana szybciej. Jednak nawet jego gwiazdy nie znają konkretów. Pytany w ubiegłym roku o sequel Mark Wahlberg stwierdził tylko, że słyszał, że scenariusz powstaje, ale sam go jeszcze nie widział.