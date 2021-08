"Nie czas umierać": Światowa premiera wybrana. Film później w Australii

Mamy dobre i złe wiadomości dla fanów Jamesa Bonda . Dobrą jest taka, że producenci wybrali już datę światowej premiery " Nie czas umierać ". Zła dotyczy krajów, w których za dystrybucję odpowiada Universal. Studio już rozpoczęło przesuwania krajowych dat premier.Jak czytamy w oficjalnej informacji, uroczysta premiera najnowszej odsłony przygód Jamesa Bonda będzie miała miejsce 28 września w londyńskim Royal Albert Hall. Na uroczystości pojawią się: Daniel Craig (filmowy James Bond ), Cary Joji Fukunaga (reżyser) oraz Michael G. Wilson Barbara Broccoli (producenci).Mniej więcej w tym samym czasie The Hollywood Reporter ogłosił, że Universal Pictures przesuwa datę wejścia " Nie czas umierać " do kin w Australii. Widzowie w tym kraju mieli być jednymi z pierwszych na świecie, którzy ponownie zobaczą Jamesa Bonda w akcji. Premiera była bowiem wyznaczona na 30 września. Została jednak przesunięta na 11 listopada.Według źródeł The Hollywood Reporter na tym się nie skończy. Universal prawdopodobnie opóźni premierę również w innych krajach, w który odpowiada za dystrybucję.Inną strategię ma w tym względzie MGM. Studio jest zdeterminowane, by w tych krajach, w których odpowiada za dystrybucję, nie było już żadnych opóźnień i film wszedł do kin w październiku. Nie czas umierać " pierwotnie miało trafić do kin na początku kwietnia 2020 roku. Niestety wybuch pandemii COVID-19 pokrzyżował te plany. Premierę kilkakrotnie przekładano, by ostatecznie zdecydować się na jesień tego roku. COVID-19 wciąż jednak nie został opanowany, a wariant delta panoszy się coraz bardziej, co grozić może zaostrzeniem przepisów sanitarnych i negatywnie odbić się na box-office'owych wynikach filmu.