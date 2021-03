Box Office USA: "Nikt" rozgromił konkurencję

Sytuacja za oceanem wciąż jest daleka od optymalnej, bo z ponad 5,9 tys. kin otwartych jest zaledwie 3,1, a w większości z czynnych przybytków obowiązują ograniczenia w liczbie sprzedawanych biletów. Mimo to wyniki zaczynają napawać optymizmem. Sugerują bowiem, że Amerykanie mimo ofert platform streamingowych chcą wrócić do kin.Świetnym tego przykładek jest weekendowy numer jeden – " Nikt ". Film nie należy do znanej marki, a mimo to zarobił na dzień dobry zaskakująco przyzwoite 6,7 mln dolarów. Połączone siły reżysera " Hardcore Henry ", scenarzysty " Johna Wicka " i gwiazdy " Zadzwoń do Saula " wystarczyły, by " Nikt " zanotował trzecie najlepsze otwarcie w tym roku. Lepiej wypadły tylko familijne produkcje " Tom i Jerry " (14,1 mln dolarów) oraz " Raya i ostatni smok " (8,5 mln dolarów). Nikt " ma szansę zarobić łącznie grubo ponad 30 milionów dolarów, ponieważ w CinemaScore ma ocenę A-, co sugeruje "długie nogi". A jeśli tak się stanie, to może być pierwszym od czasu wybuchu pandemii dużym filmem amerykańskim, który wyjdzie na swoje wyłącznie dzięki kinom. Jego budżet to bowiem 16 milionów dolarów.Pozostałe filmy w pierwszej dziesiątce też sprzedają się całkiem dobrze. Spadki były małe lub średnie i nie przekroczyły 50%. To dobra informacja przede wszystkim dla Universalu, którego animacja " Krudowie 2: Nowa era " jest o krok od awansu na pierwsze miejsce listy najbardziej kasowych filmów czasów pandemii. Obecnie wpływy obrazu wynoszą prawie 56 milionów dolarów. A tymczasem aktualnym numerem jeden jest " Tenet " z wynikiem 57,9 mln dolarów.Pierwsza dziesiątka prezentuje się następująco: