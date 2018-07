"Nowi Mutanci" i "Mroczna Phoenix" do kosza"? To koniec uniwersum?

3 2 1



Na stronie Superhero Hype Forums znalazła się cała masa informacji, które zaniepokoją fanów mutantów. Wszystko wskazuje na to, że komiksowe uniwersum 20th Century Fox rozpada się na kawałki i pogrążone jest w tak wielkich tarapatach, że nie ma już dla niego w zasadzie ratunku. Jedynie trzeciwydaje się bezpieczny, choć i tu też mamy garść raczej smutnych informacji.Jeśli wierzyć rewelacjom opublikowanym na Superhero Hype Forums,to film tak zły jak ostatnia Josh Boone już porównywany jest do Josha Tranka i opisywany jako osoba, która kompletnie nie poradziła sobie z wysokobudżetową produkcją. Podobnonie mają zbyt wiele wspólnego z komiksami i jest to po prostu bardzo typowy filmowy horror.Jeśli wierzyć rewelacjom SHF szefowie 20th Century Fox nie mają złudzeń co do możliwości naprawienia filmu w dokrętkach. Mają jednak nadzieję, że być może dodanie humoru i więcej odniesień do komiksów sprawi, że przynajmniej da się na nim wysiedzieć do końca.Podobno jedną z postaci, która dołączyła na etapie dokrętek, jest X-23. Był też pomysł, żeby pojawił się Colossus szukający swojej siostry Illyany. Został jednak odrzucony.Zgodnie z rewelacjami Superhero Hype Forums nie do uratowania jest również. Gra aktorska jest rzekomo na żenująco niskim poziomie. Dokrętki jednak się odbędą, bo takie są warunku kontraktu, ale szefowie 20th Century Fox wiele sobie po nich nie obiecują.Podobną opinię na temat obu projektów ma też Disney i Marvel. Panuje więc konsensus, że najlepiej dla wytwórni byłoby spisać oba projekty na straty i po dokrętkach wyrzucić wszystko do kosza oraz ogłosić, że w związku z przejęciem 20th Century Fox przez Disneya są to widowiska niezgodne z planami Marvela. Przed takim postępowaniem może wytwórnie powstrzymać obawa, że oba filmy wyciekną do sieci. Przypomnijmy, że oba widowiska pierwotnie miały trafić do kin w tym roku.Pomimo niedawnych słów Simona Kinberga , praktycznie żaden z planowanych spin-offównie ma szans na realizacji, co dotyczy także, w którym od dawna chciał wystąpić Channing Tatum Jedynym obrazem, który wydaje się bezpieczny, jest, który zostanie połączony w jedno z planowanym widowiskiem o X-Force. Projekt może więc nosić tytułi posłuży jako domknięcie trylogii o Deadpoolu i ostatni film o mutantach z kategorią R.Zdaniem Superhero Hype Forums Marvel, pomimo oficjalnych zapewnień, że na razie nie zastanawia się nad tym, co z biblioteki komiksowej 20th Century Fox wykorzystać w MCU, w rzeczywistości ma już skrystalizowane plany. Jako pierwsi w kinowym uniwersum Marvela mogą pojawić się Galactus i Srebrny Surfer. Z kolei do wprowadzenia do MCU mutantów może posłużyć już zapowiedziane przez Marvela widowisko