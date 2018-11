"Pacific Rim" i "Altered Carbon" w wersji anime

3 2 1



Netflix ogłosił nowe plany z produkcjami szykowanymi głównie na rynki azjatyckie. Wśród nich znalazły się tytuły, które kojarzone są na całym świecie.Jednym z nich jest. Będzie to serial anime osadzony w tym samym uniwersum, co dwa widowiska kinowe. Bohaterami będą: nastoletni idealistyczny chłopiec i jego młodsza naiwna siostrzyczka. Rodzeństwo zostanie zmuszone do pilotowania porzuconego Jaegera. Jest to jedyny sposób, by we wrogim świecie mieli szansę odnaleźć zaginionych rodziców. Prowadzącymi są: Craig Kyle ) i Greg Johnson ).Drugim jest, czyli serial anime osadzony w tym samym świecie, co serial aktorski Netfliksa. Projekt będzie rozwijał nowe elementy mitologii tego świata. Jednym ze scenarzystów jest Dai Sato, który pracował przy takich serialach jak "Cowboy Bebop", "Samurai champloo" i "Ergo Proxy".Dla Netfliksa powstaną również:- ekranizacja popularnej mangi o świecie, w którym zamęt sieje epidemia zmieniająca ludzi w gigantyczne mordercze owady- historia czarnoskórego ronina mającego za zadanie przetransportować tajemnicze dziecko w świecie pełnym dziwów i niebezpieczeństw. Fabuła jest luźno inspirowana historią czarnoskórego samuraja w XVI-wiecznej Japonii.- projekt osadzony w realiach Filipin opowiadający o tytułowej bohaterce walczące z niebezpiecznym gangiem zorganizowanym przez mityczne istoty charakterystyczne dla folkloru tamtego regionu.