Premiera anime "Pacific Rim" w przyszłym roku

Studio Legendary Entertainment zdradziło, że serial anime oparty na filmiezadebiutuje na platformie Netflix w przyszłym roku. Na razie potwierdzono realizację dwóch sezonów.Serial opowie o rodzeństwie, które kontroluje porzuconego Jaegera, by odnaleźć zaginionych rodziców. Showrunnerami są Craig Kyle Greg Johnson , którzy pracowali m.in. przy serialuLegendary przygotowuje projekt we współpracy z japońskim studiem Polygon Pictures. Elie Dekel z Legendary zdradził, że to jeden z najdroższych projektów anime, przy jakich przyszło mu pracować.