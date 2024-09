"Resident Evil" powraca od zera! Nakręci go twórca hitowego horroru

"Resident Evil" – czas na nowy start

Seria " Resident Evil " doczekała się łącznie siedmiu części – począwszy od 2002 roku. Ostania część " Resident Evil: Witajcie w Raccoon City " ukazała się w 2021. Cztery spośród nich wyreżyserował Paul W.S. Anderson , a Milla Jovovich zagrała we wszystkich poza ostatnią częścią.Zadaniem Creggera będzie wskrzeszenie serii i zaczęcie wszystkiego od nowa. Możemy więc zacząć obstawianie, kto tym razem zagra główną rolę.Na Sony bez wątpienia wielkie wrażenie musiało zrobić to, że kosztujący zaledwie 4,5 miliona dolarów " Barbarzyńcy " zarobili łącznie 45 mln dolarów. Kolejny film Creggera " Weapons " został zaplanowany na styczeń 2026 roku, a o prawa do niego walczyły największe studia w Hollywood. Ostatecznie film kupiło Warner Bros, które wyłożyło 38 mln dolarów. Pokazy testowe mają się odbyć jeszcze w tym tygodniu, a jeśli opinie okażą się pozytywne, nic nie stoi na przeszkodzie, by "Weapons" weszło do kin dużo wcześniej, nawet latem 2025 roku.Przybywając do Detroit na rozmowę o pracę, młoda kobieta wynajmuje dom. Dociera tam późno w nocy i okazuje się, że dom wynajęto również obcemu mężczyźnie, który jest już na miejscu. Wbrew rozsądkowi, Tess postanawia przenocować i wkrótce odkrywa, że nieoczekiwany współlokator to nie jest jej największy problem.