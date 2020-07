"Revelations": nowy serial na podstawie prozy Kinga

Stacja CW przygotowuje serial inspirowany opowiadaniem Stephena Kinga "The Revelations of Becka Paulson".Tytułowa bohaterka przypadkowo strzela sobie w głowę z rewolweru. Po tym, jak zostaje odratowana przez lekarzy, objawia się jej Jezus. Mesjasz nakazuje Becce uratować świat przed apokalipsą. Kobieta musi udowodnić, że ludzkość może naprawić swoje błędy.Roboczy tytuł serialu to "Revelations". Scenariusz pisze Maisie Culver (" Ostatni prawdziwy mężczyzna ").Poniżej przypominamy Wam ranking najlepszych adaptacji twórczości Kinga: