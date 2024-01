"Rojst Millenium": jest data premiery i pierwszy zwiastun. Co czeka nas w nowym sezonie?

"Rojst Millenium": pierwszy zwiastun

"Rojst Millenium": o serialu





Nadchodzi czas zmian. Ludzie w napięciu oczekują nadejścia nowego millenium. Tymczasem w lesie na Grontach odkopany został szkielet kobiety z naszyjnikiem, a podczas urodzinowego bankietu, w hotelu Centrum dochodzi do zabójstwa. Co i kto stoi za tymi wszystkimi zdarzeniami? Historia cofa się aż do lat 60., aby odnaleźć klucz do kryminalnej zagadki.Obsada: Magdalena Różczka Michalina Łabacz , a także Antoni Sałaj Trzeci sezon tak jak dwa poprzednie wyreżyserował Jan Holoubek , który do spółki z Kasprem Bajonem napisał również scenariusz. Autorem zdjęć jest Maciej Sobieraj . Stanowisko producentki piastuje Edyta Krajewska