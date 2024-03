RECENZJA "Rojst: Millenium": ostatni sezon

Recenzja ostatniego sezonu serialu "Rojst" – "Rojst: Millenium"

Magdalena Różczka w serialu "Rojst: Millenium"

"Rojst: Millenium" – zwiastun

SERIAL KILLERS: Czy ostatni sezon "Rojsta" jest lepszy od pozostałych?

Swoim wrażeniami dzieli się Gabriel Krawczyk.Całą recenzję 3. sezonu "Rojsta" – " Millenium " znajdziecie na karcie serialuPRL należy już do przeszłości, z powodzią tysiąclecia również się uporano. Czas przywitać nowe milenium. W 1999 roku listy radiowych przebojów zamykają utwory Chylińskiej, Gawlińskiego i Nosowskiej, na srebrnym ekranie Robert Makłowicz wychwala świątynie konsumpcji zwane supermarketami, prowadzący "Familiadę" stawia diagnozy na temat równouprawnienia kobiet, a wyobraźnią kinomanów rządzi " Matrix ". W trzecim sezonie " Rojsta " niby trafiamy do tej samej fikcyjnej prowincji na Ziemiach Odzyskanych co wcześniej… a jakby bardziej na Zachód. Nie ulegajcie jednak pozorom. Jan Holoubek lubi przecież siłować się z nostalgią; wracając do przeszłości, serwuje nam raczej lekcję o starych grzechach, które mają długie cienie. I rzeczywiście, w sześciu finałowych odcinkach pluskwa milenijna jest błahostką przy tajemnicach z przeszłości wchłoniętych przez bagno na Grontach.Jaki związek ma śmierć kierownika hotelu Centrum ( Piotr Fronczewski ), obecność w miejscowym szpitalu straumatyzowanej Romki, odkryte w lesie szkielety i zaginięcie Wandy ( Wanda Marzec ), córki Zarzyckiego ( Dawid Ogrodnik )? Czy łamana przez życie policjantka Jass ( Magdalena Różczka ) znajdzie dla siebie nadzieję? Czy sierżant Mika ( Łukasz Simlat ) zasłuży sobie wreszcie na emeryturę? Co z Wanyczem ( Andrzej Seweryn ), człowiekiem, który wiedział wszystko z wyjątkiem tego, na czym najbardziej mu zależało? W finałowym sezonie pytań, wątków i postaci jest znacznie więcej. Lecz bez obaw. Scenopisarska współpraca Kaspra Bajona i – równocześnie reżyserującego całość – Holoubka w swojej precyzji i złożoności przypomina układanie mozaiki. Pełna odbić, dopełnień i klamr intryga wynagradza naszą podzielność uwagi oraz pamięć do twarzy i nazwisk. Kryminalna nitka znów łączy jedno miasteczko i dwie płaszczyzny czasowe, obejmując ścisłym supłem może i po bikiniarsku kolorowe, lecz niepokojąco obskurne lata 60. oraz rok '99. Tu i tam cwaniaki, łapówkarze, przemocowcy i gwałciciele. Tu i tam Polacy, Niemcy i Romowie, z biegiem kolejnych dekad coraz bardziej od siebie zdystansowani. Tu i tam polityka i półświatek rozpychają się w lokalnej hierarchii. Ustrój i wystrój inne, także aspiracje inne, lecz grzechy podobne.Poniżej w odcinku Serial Killers Dorota Kostrzewa i Łukasz Muszyński rozmawiają o "Rojście: Millenium". Sprawdźcie, czy się z nimi zgadzacie.