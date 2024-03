Netflix: polski Top 10 tygodnia – koniec "Rojsta" nadal na szczycie

Po wyrzuceniu z Ligi Antyzłoczyńców - bowiem nie potrafił schwytać Balthazara Bratta, superzbira zagrażającego ludzkości - Gru popada w głęboki kryzys tożsamości. Kiedy tajemniczy nieznajomy powiadamia go, że ma brata bliźniaka marzącego, by pójść drogą zła, którą on właśnie opuścił, były superzbir Gru przypomi sobie, jak dobrze być złym.

Ziemskie życie astronauty wysłanego na kraniec galaktyki w poszukiwaniu pradawnego pyłu rozpada się na kawałki. Mężczyzna zaczyna więc rozmawiać z jedynym głosem, który może mu pomóc je odzyskać. Jak się okazuje, należy on do stworzenia z początku czasów kryjącego się w czeluściach jego statku.

W tym sequelu " Kodu 8 " Connor ( Robbie Amell ) wychodzi z więzienia i pracuje jako woźny w domu kultury. Zerwał kontakt ze swoim byłym wspólnikiem Garrettem ( Stephen Amell ). Connor próbuje unikać kłopotów, ale zostaje zmuszony do pomocy 14-letniej Pav ( Sirena Gulamgaus ) w ucieczce przed grupą skorumpowanych gliniarzy, którym przewodzi sierżant King ( Alex Mallari Jr. ). King używa do wyśledzenia Pav nowych robotów K9. Connor znowu prosi o pomoc Garretta i jego ekipę, ale czy może zaufać człowiekowi, przez którego trafił do więzienia?

Grodno, wschodnie pogranicze przedwojennej Polski. 1 września 1939 roku niemieckie samoloty bombardują miasto. Jedna z bomb trafia w szkołę Leosia, Eweliny i Tadka. Dosłownie i symbolicznie kończy się świat beztroskiego dzieciństwa, zabawy, pierwszych zauroczeń. Leoś ma 12 lat, jest żydowskim chłopcem, zafascynowanym polską tradycją niepodległościową. 17 września 1939 roku, na mocy porozumień sowiecko-niemieckich, Armia Czerwona wkracza do Polski, 20 września planuje zająć Grodno. Miasto rozpoczyna beznadziejną walkę. Nieliczne oddziały wojskowe są wspomagane przez ludność cywilną, a przede wszystkim młodzież szkolną. To właśnie dzieci i młodzież bohatersko bronią miasta, stając się ofiarami niezwykłego okrucieństwa okupantów.

(Sezon 1) Woda. Ziemia. Ogień. Powietrze. Dawno temu cztery narody żyły razem w harmonii. Awatar, władca żywiołów, utrzymywał pokój między nimi, ale wszystko się zmieniło, gdy Naród Ognia zaatakował i zgładził Nomadów Powietrza. To był pierwszy krok magów ognia na drodze do podboju świata. Nowe wcielenie Awatara jeszcze się nie pojawiło, a świat utracił nadzieję. Lecz wtem pojawia się nadzieja niczym światło w ciemności, gdy Aang ( Gordon Cormier ), młody i zarazem ostatni Nomad Powietrza budzi się, aby zająć należne mu miejsce jako następny Awatar. Razem z nowo poznanymi przyjaciółmi - Sokką ( Ian Ousley ) i Katarą ( Kiawentiio ), rodzeństwem i członkami Południowego Plemienia Wody, Aang wyrusza w fantastyczną, pełną przygód misję, aby ocalić świat i odeprzeć atak straszliwego Władcy Ognia Ozai ( Daniel Dae Kim ). Jednak gdy nieprzejednany książę koronny Zuko ( Dallas Liu ) postanawia ich schwytać, okazuje się, że ich zadanie wcale nie będzie łatwe. Awatar i jego grupa będą potrzebować pomocy wielu sojuszników oraz barwnych postaci, które spotkają po drodze.

(Sezon 2) "Rojst '97" rozpoczyna się podczas "powodzi stulecia", która nawiedziła południowy zachód Polski latem 1997 roku. W mieście pękają wały i nieokiełznany żywioł zalewa część miasta oraz las na Grontach. Woda odsłania przy tym zakopane w lesie ludzkie szczątki oraz ciało nastoletniego chłopca, który uznany zostaje za przypadkową ofiarę powodzi. Te dwa, tylko pozornie niezwiązane ze sobą, wydarzenia odkrywają serię tajemnic w mieście. Gronty to teraz miejsce zbrodni, której rozwiązaniem zajmie się Anna Jass ( Magdalena Różczka ) - bezkompromisowa policjantka z Warszawy - oraz miejscowy inspektor Adam Mika ( Łukasz Simlat ). W międzyczasie do miasta wraca Piotr Zarzycki ( Dawid Ogrodnik ), aby zostać nowym redaktorem naczelnym "Kuriera". Natomiast Witold Wanycz ( Andrzej Seweryn ) wydaje się nosić w sobie odpowiedzi na większość zadawanych przez policję pytań. Jego życie jednak pochłaniają wspomnienia, które nie dają mu spokoju.

(Sezon 1) Lekarz z małego miasteczka próbuje dostosować się do otoczenia – co nie jest łatwe, gdy jest się prowadzącym tajną misję kosmitą, który zgubił swój statek.

(Sezon 3) Nadchodzi czas zmian. Ludzie w napięciu oczekują nadejścia nowego millenium. Tymczasem w lesie na Grontach odkopany został szkielet kobiety z naszyjnikiem, a podczas urodzinowego bankietu w hotelu "Centrum" dochodzi do zabójstwa. Co i kto stoi za tymi wszystkimi zdarzeniami? Historia cofa się aż do lat 60., aby odnaleźć klucz do kryminalnej zagadki.