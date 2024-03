Netflix: polski Top 10 tygodnia – Milion widzów na świecie. "Rojst" kończy z przytupem

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 26.02.-3.03.2024

10 Minionki Minions 2015 1h 31m Animacja Familijny Komedia Kyle Balda Pierre Coffin USA Animacja Familijny Komedia Sandra Bullock Jon Hamm Od zarania dziejów Minionki zawsze służyły najgorszym w historii złoczyńcom (i przypadkowo je eliminowały). Kiedy w wyniku eksplozji pozbyły się swego ostatniego władcy zła, pogrążyły się w rozpaczy. W oczy zajrzało widmo upadku, więc trzech niezwykłych bohaterów - Kevin, Stuart i Bob - wyrusza na desperackie poszukiwanie nowego szefa. Szczytny cel prowadzi ich do siedziby potencjalnej szefowej, Scarlett O'Haracz. I w niej cała nadzieja. Scarlett ma dla Minionków zadanie specjalne. Minionki podejmują misję i wplątują się w najdziwniejsze przygody, stając przed największym wyzwaniem: jak ocalić cały gatunek przed zagładą?

7 Ruiny The Ruins 2008 1h 31m Horror Carter Smith Australia Niemcy USA Horror Jonathan Tucker Jena Malone Idylliczne wakacje w Cancún przybierają niebezpieczny obrót, gdy tajemniczy turysta przekonuje czworo młodych Amerykanów, aby dołączyli do wykopalisk.

5 Astronauta Spaceman 2024 1h 48m Dramat Przygodowy Sci-Fi Johan Renck USA Dramat Przygodowy Sci-Fi Adam Sandler Carey Mulligan Ziemskie życie astronauty wysłanego na kraniec galaktyki w poszukiwaniu pradawnego pyłu rozpada się na kawałki. Mężczyzna zaczyna więc rozmawiać z jedynym głosem, który może mu pomóc je odzyskać. Jak się okazuje, należy on do stworzenia z początku czasów kryjącego się w czeluściach jego statku.

4 Zapadlisko Avgrunden 2023 1h 43m Thriller Akcja Richard Holm Szwecja Thriller Akcja Tuva Novotny Peter Franzén Szwedzkie miasto Kiruna zapada się w głąb ziemi. Frigga jest rozdarta między obowiązkami wobec rodziny a zadaniami szefowej ochrony największej na świecie kopalni.

3 Przez moje okno 3: Znów cię widzę A través de mi ventana 3: A través de tu mirada 2024 1h 45m Melodramat Marçal Forés Hiszpania Melodramat Clara Galle Julio Peña Po wydarzeniach ostatniego lata Ares i Raquel dochodzą do wniosku, że ich związek nie ma sensu i postanawiają się rozstać. Jednak gdy spotykają się ponownie zimą w Barcelonie, wyraźnie widać, że łączące ich miłość i pożądanie nie wygasły. Czy uda im się znaleźć sposób na to, aby do siebie wrócić?

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 26.02.-3.03.2024

6 Rojst 2018 - 2024 54m Dramat Kryminał Jan Holoubek Michał Marczak Polska Dramat Kryminał Dawid Ogrodnik Andrzej Seweryn (Sezon 2) "Rojst '97" rozpoczyna się podczas "powodzi stulecia", która nawiedziła południowy zachód Polski latem 1997 roku. W mieście pękają wały i nieokiełznany żywioł zalewa część miasta oraz las na Grontach. Woda odsłania przy tym zakopane w lesie ludzkie szczątki oraz ciało nastoletniego chłopca, który uznany zostaje za przypadkową ofiarę powodzi. Te dwa, tylko pozornie niezwiązane ze sobą, wydarzenia odkrywają serię tajemnic w mieście. Gronty to teraz miejsce zbrodni, której rozwiązaniem zajmie się Anna Jass (Magdalena Różczka) - bezkompromisowa policjantka z Warszawy - oraz miejscowy inspektor Adam Mika (Łukasz Simlat). W międzyczasie do miasta wraca Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik), aby zostać nowym redaktorem naczelnym "Kuriera". Natomiast Witold Wanycz (Andrzej Seweryn) wydaje się nosić w sobie odpowiedzi na większość zadawanych przez policję pytań. Jego życie jednak pochłaniają wspomnienia, które nie dają mu spokoju.

5 Jeden dzień One Day 2024 29m Melodramat Molly Manners Luke Snellin Wielka Brytania Melodramat Ambika Mod Leo Woodall (Miniserial) " Jeden dzień " opowiada historię Emmy Morley i Dextera Mayhewa, którzy 15 lipca 1988 roku - w ostatnim dniu szkoły średniej - rozmawiają ze sobą po raz pierwszy. Następnego ranka ich drogi się rozchodzą, ale gdzie będą tego jednego zwyczajnego dnia za rok, za dwa lata i w każdym następnym roku? W każdym odcinku starsi o rok Dex i Em spotykają się tego jednego dnia. Dorastają i zmieniają się, idą przez życie razem i osobno, doświadczają szczęścia i zawodów miłosnych. " Jeden dzień " to obejmująca dwie dekady historia miłosna na podstawie światowego bestsellera Davida Nichollsa.

3 Rojst 2018 - 2024 54m Dramat Kryminał Jan Holoubek Michał Marczak Polska Dramat Kryminał Dawid Ogrodnik Andrzej Seweryn (Sezon 1) Lata 80. w Polsce - sam środek ponurego krajobrazu pomiędzy stanem wojennym a Okrągłym Stołem. W niedużym, zapomnianym mieście gdzieś na południowym zachodzie Polski dochodzi do brutalnego podwójnego morderstwa - młodej prostytutki i miejscowego komunistycznego działacza. W tym samym czasie samobójstwo popełnia również para nastolatków. W miejscowej gazecie o morderstwie ma napisać Witold Wanycz (Andrzej Seweryn), doświadczony, nieco zgorzkniały dziennikarz. Jednocześnie w tej samej redakcji zatrudnia się młody redaktor: Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik) - syn wysoko postawionego działacza partyjnego. Rozpoczyna na własny rachunek dziennikarskie śledztwo. Czym bardziej angażuje się w sprawę, tym głębiej grzęźnie w tytułowy rojst - bagno, z którego trudno się wydostać.

1 Rojst 2018 - 2024 54m Dramat Kryminał Jan Holoubek Michał Marczak Polska Dramat Kryminał Dawid Ogrodnik Andrzej Seweryn (Sezon 3) Nadchodzi czas zmian. Ludzie w napięciu oczekują nadejścia nowego millenium. Tymczasem w lesie na Grontach odkopany został szkielet kobiety z naszyjnikiem, a podczas urodzinowego bankietu w hotelu "Centrum" dochodzi do zabójstwa. Co i kto stoi za tymi wszystkimi zdarzeniami? Historia cofa się aż do lat 60., aby odnaleźć klucz do kryminalnej zagadki.

