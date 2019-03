"Seks w wielkim mieście" czeka serialowa kontynuacja

Kultowy serial HBO czeka kontynuacja. Mowa oczywiście o. Nie jest jednak jasne, czy będzie to bezpośredni sequel z tymi samymi bohaterkami.Nie jest również pewne, że serial trafi na antenę HBO. Projekt zostanie bowiem zrealizowany przez Paramount Television i Anonymous Content, którzy dotąd współpracowali z Netfliksem (), TNT () i Hulu ().Punktem wyjścia dla serialu będzie nowa książka Candace Bushnell pod tytułem, która trafi na rynek w sierpniu. Autorka przygląda się w niej życiu intymnemu (seks, przyjaźń, romans) 50- i 60-letnich mieszkańców Nowego Jorku między Upper East Side i The Village.Jak zauważa pisarka, współczesne przedstawicielki tej grupy wiekowej żyją zupełnie inaczej niż wcześniejsze pokolenia. Kiedyś przekroczenie pięćdziesiątki oznaczało powolne przygotowywanie się na emeryturę. Praca schodziła na dalszy plan, więcej czasu spędzało się na rozwijaniu zainteresowań, spotkaniach z przyjaciółkami, wychowywaniu wnucząt. Teraz osoby po pięćdziesiątce chodzą na siłownie, zaczynają nowe przedsięwzięcia biznesowe, zmieniają miejsce zamieszkania, wchodzą w nowe związki i tak, uprawiają przygodny seks. Bushnell jest autorką książki, która stała się podstawą scenariusza dla jednego z najważniejszych seriali przełomu wieków -. Doczekał się on dwóch kinowych kontynuacji oraz prequela