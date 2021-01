Potwierdzone info: "Seks w wielkim mieście" powróci

To już pewne: powstanie kolejna odsłona " Seksu w wielkim mieście ". Informację o wskrzeszeniu kultowego serialu potwierdziły w mediach społecznościowych jego gwiazdy: Sarah Jessica Parker Nowy projekt powstanie dla serwisu streamingowego HBO Max. 10-odcinkowa limitowana produkcja będzie nosić tytuł "And Just Like That...". Zdjęcia ruszają wiosną w Nowym Jorku. Niestety, na ekranie nie zobaczymy Kim Cattrall , która wcielała się w postać przebojowej, wiodącej bujne życie erotyczne Samanthy Jones. Seks w wielkim mieście " dokonał prawdziwego przełomu w mówieniu o obyczajowości mieszkańców współczesnych metropolii. Emitowany w latach 1998–2004 serial opowiadał o grupie nowojorskich przyjaciółek, które spotykały się, by plotkować o swoim życiu erotycznym. Scenariusz powstał na podstawie bestsellerowej powieści Candace Bushnell , a w główne role wcieliły się Sarah Jessica Parker Losy bohaterek doczekały się kontynuacji w dwóch filmach, które trafiły do kin w 2008 i 2010 roku. Powstał także prequel " Pamiętniki Carrie ", w którym w tytułową bohaterkę (w oryginalnej wersji graną przez Sarah Jessikę Parker ) wcieliła się AnnaSophia Robb.