ŻE CO? "Seks w wielkim mieście" jako randkowe reality show

"Seks w wielkim mieście" - kultowa produkcja HBO

Serial Killers o serialu "I tak po prostu..."

Randkowy show inspirowany "Seksem w wielkim mieście"

to jedna z najpopularniejszych produkcji HBO, która stała się popkulturowym symbolem przełomu wieków. Była to historia felietonistki Carrie Bradshow i jej trzech przyjaciółek. Carrie bada, co trzydziestokilkulatka musi zrobić, by dobrze bawić się w mieście pełnym na serio niezamężnych mężczyzn, którzy uważają, że długoterminowe zobowiązania są stworzone tylko dla tych "zaobrączkowanych". Czy związki są religią lat 90.? Czy trójkącik stał się nową seksualną granicą? Jeśli tak, kto ma co z kim robić i kiedy? I najważniejsze, jeśli singielki mogą uprawiać seks z kim chcą, kiedy chcą i gdzie chcą, dlaczego mężatki zawsze podejrzewają, że będzie to o każdej porze, w dowolnym miejscu i z ich facetami?Carrie to alter ego Candace Bushnell , która najpierw sama pisała felietony o swoim życiu seksualny. Potem opublikowała książkę, której ekranizacja stała się wydarzeniem dekady.Choćma w nazwie "miasto" i inspirowany jest "Seksem w wielkim mieście", to sam show rozgrywać się będzie na wsi.Bohaterkami będą, które szukają miłosnej zmiany i dlatego porzucą chaotyczne życie w mieście i przeniosą się do randkowej utopii. Zamieszkają w położonym na prowincji przytulnym zameczku.Raz będą to jurni młodzieńcy, innym razem doświadczeni gracze miłosnej sceny. Będą flirtować z bogaczami i mężczyznami swoich marzeń. Czy jednak ktoś będzie w stanie skraść ich serca i czy paniom uda się sprowadzić seks znów do miasta?W przyszłym miesiącu show zostanie zaproponowany stacjom i platformom streamingowym. Ciekawe, kto będzie chciał to emitować?