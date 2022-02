"Stranger Things": data premiery 4. sezonu ujawniona! Twórcy zapowiadają spin-off serialu

"Stranger Things": twórcy o przyszłości serialu



Twórcy serialu " Stranger Things ", bracia Duffer , ujawnili przed momentem, że zapowiadany od dawna czwarty sezon ich megahitu będzie miał dwie części. Pierwsza zadebiutuje na platformie streamingowej Netflix 27 maja, a druga - 1 lipca.To nie wszystko. W skierowanym do fanów liście Matt Ross Dufferowie potwierdzili, że serial zmierza powoli ku nieuchronnemu finałowi. Piąty sezon show będzie zarazem ostatnim. Twórcy nie zamierzają jednak definitywnie opuszczać uniwersum " Stranger Things ".obiecują Dufferowie Od bitwy o Starcourt, która przyniosła miasteczku Hawkins terror i zniszczenie, minęło sześć miesięcy. Zmagając się z jej skutkami, nasza grupa przyjaciół po raz pierwszy zostaje rozdzielona, a zmaganie się z zawiłościami licealnego życia wcale nie ułatwia im sprawy. W tym trudnym dla nich okresie pojawia się nowe przerażające zagrożenie nie z tego świata. Jeśli rozwiążą jego makabryczną tajemnicę, być może uda im się w końcu położyć kres horrorom Drugiej Strony.Od premiery w 2016 roku serial " Stranger Things " zdobył ponad 65 nagród i 175 nominacji do nagród takich jak Emmy, Złoty Glob, Grammy, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, nagroda Peabody’ego, nagroda dla programu roku AFI, nagrody People’s Choice, nagrody MTV Movie & TV, nagrody Teen Choice i wiele innych. Trzykrotnie nominowany do nagrody Emmy w kategorii najlepszego dramatu serial jest jednym z najczęściej oglądanych tytułów na Netflix. Trzeci sezon z 582 milionami godzin oglądania zajmuje drugie miejsce w rankingu Netflix Top 10 najpopularniejszych seriali anglojęzycznych, a drugi sezon z 427 milionami godzin oglądania plasuje się na 10. pozycji.