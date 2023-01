"Tár" to film antykobiecy? Cate Blanchett odpowiada na krytykę dyrygentki Marin Alsop

Getty Images © Jeff Kravitz



Wyreżyserowany przez Todda Fielda dramat muzyczny " Tár " zbiera pozytywne recenzje, doczekał się jednak także ostrej krytyki. Dyrygentka Marin Alsop uznała go za "antykobiecy". Cate Blanchett , która za tytułową rolę odebrała już wenecki Puchar Volpi oraz Złoty Glob, zdecydowała się odpowiedzieć.Urodzona w 1956 roku Marin Alsop to pierwsza w historii kobieta uhonorowana prestiżową nagrodą im. Sergiusza Koussevitzky'ego. Jest główną dyrygentką Orkiestry Symfonicznej Radia Wiedeńskiego. Alsop zostaje wspomniana w " Tár ". Co więcej, jak zauważa m.in. "The Sunday Times", grana przez Cate Blanchett tytułowa bohaterka filmu wydaje się przynajmniej częściowo na niej wzorowana.– powiedziała Alsop. Blanchett odniosła się do krytyki.– powiedziała.Stwierdziła także, że celem filmu było sprowokowanie rozmów, a grana przez nią postać jest "całkowicie fikcyjna". Aktorka podkreśliła także, że przygotowując się do roli, analizowała zachowanie różnych artystów.– dodała. Tár ", z Cate Blanchett w roli ikony muzyki Lydii Tár, analizuje zmieniającą się naturę władzy, jej wpływ i trwałość we współczesnym świecie. Lydia Tár, powszechnie uważana za jedną z największych żyjących kompozytorek/dyrygentek i pierwszą w historii kobiet główną dyrygentkę wielkiej niemieckiej orkiestry.Zobaczcie zwiastun: